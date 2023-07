Anzio, un ex Avellino per puntellare la difesa

L'Anzio Calcio 1924 comunica di aver raggiunto l'accordo con il difensore classe ’85 Ciro Sirignano proveniente dalla Vis Artena. Colpo di primo piano per la società neroniana che trova l’intesa con uno dei più forti difensori centrali della serie D e non solo se si considera il passato del calciatore. Ci riferiamo al navigato Sirignano, difensore roccioso e dal carisma innato, che vanta un curriculum da fare invidia, a partire dagli inizi, quando a soli venti anni già calcava i campi della vecchia serie C2 con la maglia del Giugliano, per poi approdare nel 2006 ad Avellino, in C1. Con la maglia dei lupi d’Irpinia Sirignano ha conquistato la promozione in serie B, dove ha collezionato ben ventiquattro presenze in due stagioni. Ci vorrebbe un capitolo a parte solo per citare tutte le esperienze accumulate dal nativo di Nola, che nel 2009 ha vissuto anche un’esperienza nella serie A bulgara con la maglia del Botev Plovdin. Nel proseguo della carriera Sirignano ha disputato molte stagioni in Lega Pro, con esperienze significative a Catanzaro, poi con la maglia della Cavese e un biennio di livello con la Virtus Verona. Le ultime due stagioni hanno visto Sirignano cimentarsi con ottimi esiti in serie D, prima con il Lamezia Terme e infine con la Vis Artena, nella quale si è tolto la soddisfazione di centrare una salvezza storica, collezionando ben trentadue presenze, a testimonianza della sua integrità fisica. L’ex Artena ha ancora gli stimoli e la passione intatta per questo sport meraviglioso e anche ad Anzio è pronto a calarsi in una nuova realtà con rinnovate ambizioni. Queste le prime parole di Sirignano appena ufficializzato con la casacca neroniana.

Ciro in primis benvenuto ad Anzio! Sei un difensore navigato e con esperienze di alto profilo. Alla soglia dei 38 anni ti senti ancora in grado di dare molto? Il fisico e la testa rispondono ancora perfettamente?

“Il calcio è la mia passione da sempre e nonostante sia alla soglia dei trentotto anni non ho intenzione di alzare bandiera bianca. La mia ultima stagione ad Artena con ben trentadue presenze da titolare dimostra la mia tenuta fisica, peraltro con il gruppo siamo stati artefici di una salvezza dura ma meritata, risultando la difesa meno battuta del campionato e con una serie infinita di clean sheet”.

Hai alle spalle una carriera lunga e ricca di soddisfazioni. Raccontaci il ricordo a cui sei più legato e l’esperienza che non rifaresti.

“Ho alle spalle una carriera lunga e con molte soddisfazioni, se devo fare una scelta opto per la promozione dalla C2 alla C1 con la maglia del Catanzaro nel 2011-12. Mi trovai all’interno di uno splendido gruppo e il tifo molto caldo ci ha spinto con forza al traguardo. Il ricordo più amaro riguarda alcune scelte affrettate, quando accettai gli ingaggi ad Avellino e con la Sambenedettese, trovandomi a dover fronteggiare grandi crisi societarie che sfociarono anche in fallimenti”.

Che idea ti sei fatto dall’esterno della piazza di Anzio? Quali sono stati i fattori che ti hanno portato a sposare la causa neroniana?

“Anzio è sicuramente una piazza ideale per fare calcio, la società mi sembra organizzata e vogliosa di fare bene, ho avuto un impatto molto positivo con il presidente Rizzaro, che mi ha dato subito la sensazione di essere il primo vero tifoso di questo club. Si tratta di una sfida e al presidente ho confidato che sono pronto a rimettermi in gioco, peraltro non posso negare che giocare nel Lazio per me è importante perché mi consente di rimanere vicino alla mia famiglia”.

