Anzio, ufficiale l'arrivo di un ex giocatore della Roma

L'Anzio Calcio 1924 comunica di aver raggiunto l'accordo con il centrocampista Fabrizio Lilli. Il calciatore è un classe 2004 con un passato illustre nel settore giovanile della Roma, dove ha militato per circa nove anni, fino alle soglie della Primavera, per poi approdare a Cesena, altra piazza storica dove nell’ultima stagione si è messo in evidenza con la maglia della Primavera collezionando molte presenze da titolare. Il calciatore, voluto fortemente da mister Guida, approda ad Anzio con la consapevolezza di poter dare un apporto prezioso anche in virtù dell’esperienza già maturata ad alti livelli.

[ufficio stampa Anzio]