Anzio, arriva Francesco Mauro per il centrocampo

L'Anzio Calcio 1924 comunica di aver raggiunto l'accordo con il calciatore Francesco Mauro, centrocampista classe 2002, già alla corte di mister Guida nell’ultimo biennio. Nato ad Anzio, Mauro ha vestito la maglia del Latina disputando il campionato Under 15 Serie A e B per poi passare alla Racing Fondi. Nel 2018 il passaggio alla Virtus Nettuno con cui disputa due campionati di Eccellenza. Nell'estate del 2020 il passaggio al Forlì e successivamente il ritorno nel Lazio, per vestire la maglia neroniana e conquistare il terzo posto nel girone B della massima serie regionale. Nella fase iniziale della stagione una breve parentesi a Rieti, in Serie D. In questa stagione il centrocampista neroniano aveva iniziato la sua avventura agonistica con la del Falaschelavinio, ma la chiamata del ds Zenga l’ha fatto subito vacillare. Il giocatore è già a disposizione del tecnico in vista della trasferta in casa dell'Aurelia Antico Aurelio di domenica prossima.

[ufficio stampa Anzio]