La Roma pronta al riscatto di Angelino

Angelino sarà il primo acquisto della Roma targata Ghisolfi. Il terzino spagnolo sarà riscattato dal Lipsia e diventerà ufficialmente a breve un calciatore giallorosso. Da lui riparte il restyling dei terzini in rosa.

Lavori sulle fasce

Il reparto terzini subirà un grande scossone in estate con la Roma cambierà pelle sulle fasce. Lasceranno Trigoria Spinazzola (nuovamente infortunato e in scadenza) e Kristensen (ritorno in Inghilterra). Grandi perplessità su Karsdorp ormai ai ferri corti con la tifoseria compito di Ghisolfi riuscire a piazzare l’olandese, con Celik deludente ma che potrebbe restare se non arrivassero offerte degne di questo nome. De Rossi ha chiesto due nuovi innesti uno a destra e uno a sinistra, più Angelino.

Il riscatto di Angelino

Il riscatto di Angelino costerà alla Roma cinque milioni di euro. La clausola dovrà essere esercitata entro oggi, 30 maggio, con il club romanista disposto a sborsare la cifra da pagare dilazionandola in tre anni. Per il terzino pronto un lungo contratto (5 anni,ndr). Salvo imprevisti dell’ultima ora, Angelino sarà ufficialmente un giocatore della Roma.

Angelino miglior terzino della Roma

Angelino al netto di qualche sbavatura vedi Empoli, dove da un suo errore è nato il primo gol toscano ma sempre dal suo sinistro è nata la rete di Aouar, ha convinto De Rossi. Guardando i numeri, il classe 1997 è il miglior terzino della Roma per quanto riguarda i cross riusciti. Infatti lo spagnolo può vantare una percentuale pari vicina al 34% di traversoni effettuati che hanno trovato un compagno, che lo proiettano addirittura al quarto posto in tutta la Serie A. Nettamente migliori di tutti gli altri colleghi di reparto a Trigoria in cui spunta il 21% di Karsdorp, peggiore in assoluto.