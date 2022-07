Amatrice: ufficiali Pezzotti e Cavallari

Due nuovi colpi di mercato per l'Amatrice. La formazione laziale reduce da un buon campionato di Promozione chiuso nell'alta classifica del Girone B ufficializza gli arrivi di Cavallari e Pezzotti.

Pezzotti il portiere

Pezzotti arriva dal Bf Sport Rieti squadra impegnata nella scorsa stagione nel campionato Promozione Girone B. Il portiere, ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile del Rieti per poi giocare in Promozione con Poggio Catino e Alba Villa Reatina. Con il Centro Italia, sempre nella stassa categoria ha vinto la Coppa Lazio, per poi passare in Eccellenza con il Rieti, in Promozione con il Sabina. Col Poggio Fidoni in Prima Categoria ha vinto il Campionato e la Coppa. Ha proseguito la sua carriera per alcuni anni in Promozione con il Cantalice e poi sempre nella stessa categoria con il BF Sport Rieti.

Queste le prime parole di Pezzotti da portiere dell'Amatrice: "Sono molto felice per questa nuova esperienza e avventura. Avevo altre opzioni ma la società mi ha voluto fortemente e ho accettato subito. La squadra che si sta costruendo è ottima per poter fare bene e sono sicuro che ci toglieremo tante belle soddisfazioni".

Cavallari, l'ala

Sempre dal Bf Sport Rieti (con cui ha vinto il campionato in Prima Categoria) arriva anche l'ala Manuel Cavallari. Con i gialloneri nell'ultima stagione durante nel campionato Promozione ha realizzato ben 16 gol fra campionato e coppa. Duttile, capace di giocare sia sull'esterno che da seconda punta, Cavallari ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile del Rieti per poi proseguire con gli amaranto-celesti anche in Eccellenza (vincitore della Coppa Italia) e in serie D. Ancora in serie D con il Riccione, prosegue nei campionati locali in Promozione con il Contigliano e poi con il Cantalice, in Prima Categoria con lo Scandriglia. Poi l'esperienza all BF Sport Rieti.

Queste le sue prime parole da attaccante dell'Amatrice: "Quando ho ricevuto la chiamata del direttore ho capito che tipo di progetto ha in mente la società e ho pensato sin da subito che era arrivato il momento giusto della mia carriera per giocare con la maglia del luogo di cui sono originario: non vedo l'ora di iniziare".