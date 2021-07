La Roma ha individuato il sostituto di Leonardo Spinazzola. Si tratta di Alex Telles

Alex Telles è il calciatore individuato dalla Roma come sostituto di Leonardo Spinazzola. La Roma cerca il sostituto dell’esterno italiano, infortunatosi nel quarto di finale contro il Belgio ad Euro 2020. Spinazzola, inserito nella top 11 dell'Europeo, resterà fuori almeno sei mesi, e la speranza di Mourinho è di rivederlo in campo per gennaio.

Alex Telles il nome sul taccuino della Roma

Gli occhi di Mou e della Roma sono andati in Premier League, casa Manchester United alla ricerca di un sostituto per l'esterno italiano.

I giallorossi sono interessati ad Alex Telles terzino dei Red Devils, ma sono pronti a trattare soltanto sulla formula del prestito.

Telles è arrivato all’Old Trafford nella scorsa stagione dal Porto per 15 milioni di euro. In Portogallo il miglior rendimento del calciatore, con addirittura 13 gol segnati nella stagione 2019/2020. Con il club inglese però, il calciatore non ha brillato, totalizzando 24 presenze in tutta la stagione senza mettere a referto nessuna rete.

Telles volto noto della Serie A

Brasiliano classe 1992, Telles è un terzino sinistro di spinta. Abile rigorista, ha messo a segno 12 dei 15 calci di rigore battuti in carriera. L’esterno, è una vecchia conoscenza della Serie A, avendo giocato nella stagione 2015/2016 nell’Inter. Nell’esperienza in nerazzurro non è stata fra le migliori per il brasiliano che ha collezionato 21 presenze.