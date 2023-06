Academy Ladispoli, il nuovo acquisto del centrocampo è un ex Roma

Colpo importante per l'Academy Ladispoli, che dopo Proietti Gaffi si assicura le prestazioni di un altro giocatore con un passato nel professionismo. E' il centrocampista albanese Romeo Shahinas, che porterà al Ladispoli in dote i suoi sei anni nella primavera della Roma ed è stato annunciato così dal club laziale. "Centrocampista Albanese che viene dal professionismo. Ben 7 anni alla Roma dove è stato allenato tra gli altri da Montella, De Rossi e Stramaccioni. Una presenza in Serie B con il Latina, una stagione in Serie C con il Racing Roma. In Albania ha giocato per il Partizan Tirana in Serie A, prima di tornare in Italia in Eccellenza nel Villalba. Benvenuto Romeo".