Academy Ladispoli, arriva un ex Roma per la porta

Un colpo importante per la porta dell'Academy Ladispoli, che per la prossima stagione si assicura le prestazioni del portiere ex Roma classe 1994 Francesco Proietti Gaffi. "Portiere di assoluta qualità con un passato da professionista, inizia nella Roma Primavera di Alberto De Rossi con cui vince due campionati e una Coppa Italia Primavera, diverse le convocazioni in prima squadra senza riuscire però ad esordire in Serie A. Così va in prestito all'Alma Juventus Fano in Lega Pro, e da li al Feralpi Salò sempre in Lega Pro. In Serie D veste le maglie di Pontedera, Flaminia e Lupa Roma per poi provare l'esperienza nel campionato di Eccellenza con Astrea, Ottavia, Eretum Montertondo e Real Monterotondo Scalo con il quale riconquista la Serie D. Nell'ultima stagione ha militato nell'Aurelia Antica Aurelio risultando tra i migliori portieri del Girone A di Eccellenza."