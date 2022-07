Roma-Wijnaldum: l'indizio social accende la trattativa

La Roma continua la ricerca di un centrocampista. I nomi in casa giallorosso sono due Davide Frattesi ('99) del Sassuolo e Wijnaldum ('91) del Psg. Proprio un like social dell'olandese fa filtrare ottimismo a Trigoria.

Wijnaldum like a Dybala

Dybala alla Roma ha scatenato una reazione sui social incredibile e internazionale. L'annuncio della Joya in giallorosso è stato riportato su Instagram dalla pagina "4-3-3" con un post creato ad hoc che ritrae l'asso argentino sulle spalle di Francesco Totti. L'immagine molto evocativa in chiave Roma ha trovato l'immediato apprezzamento di Wijnaldum che ha lasciato il suo like.

Wijnaldum-Roma, la situazione

Wijnaldum è stato proposto alla Roma in quanto esubero nel Psg di Galtier. Il centrocampista, arrivato lo scorso anno a parametro zero, è intenzionato a lasciare Parigi (contratto fino al 2024) per rilanciarsi dopo una stagione difficile sotto la Torre Eiffel. La Roma, che ha avuto il consenso di Mou, è disposta a trattare per portare l'olandese nella Capitale ma solo alle sue condizioni: prestito con diritto di riscatto intorno ai 15 milioni di euro col Psg che dovrebbe coprire a metà con i giallorossi l'ingaggio di 9 milioni di euro per l'anno di prestito. Infatti l'ostacolo maggiore della trattativa è lo stipendio faraonico dell'ex Liverpool: 9 milioni di euro. I rapporti fra Friedkin e il presidente del Psg sono buoni e nella prossima settimana è previsto un incontro fra le parti. Filtra ottimismo con i parigini che hanno aperto al prestio ma puntano all'obbligo di riscatto.

Wijnaldum può essere il colpo a centrocampo della Roma vista che la pista Frattesi si è congelata (i giallorossi faranno un ultimo tentativo col Sassuolo) per via delle richieste neroverdi noostante la voglia del centrocampista romano di vestire la maglia giallorossa. La Roma e Frattesi hanno già un accordo per un quinquennale da 2 milioni di euro a stagione, mentre fra capitolini e Sassuolo c'è una distanza di circa 5 milioni di euro con l'ultima offerta giallorossa ferma a 15 milioni di euro più il cartellino di Volpato.