Calciomercato Roma: avanti tutta per Frattesi

La Roma non molla Davide Frattesi. Il centrocampista di Fidene è l'obiettivo numero uno del mercato invernale giallorosso e sarebbe buon viatico per la permanenza di Mourinho a Trigoria. Tiago Pinto prepara una nuova offerta per riportare il calciatore nella Capitale.

Anche Volpato nell'affare Frattesi

I contatti fra la il Sassuolo e la Roma si sono intensificati ulteriormente. La Roma spinge per portare il centrocampista alla corte di Mourinho già a gennaio senza aspettare giugno. Sul giocatore classe 1999 ci sono anche diversi club italiani come il Napoli e l'Inter ma la volontà di Frattesi è di giocare nella Roma e non vede altre maglie nel suo futuro. Per accelerare e smuovere le acque, Tiago Pinto e Mourinho sono pronti a sacrificare oltre a Bove (2002), la cui cessione al Lecce è stata bloccata, anche Volpato (2003). Il trequartista da tempo è nel mirino dei neroverdi che l'avevano richiesto anche in estate (insieme a Bove) ma il veto di Mou chiuse le trattative.

Le strategie

Il Sassuolo valuta Frattesi non meno di 35 milioni di euro. Tiago Pinto è pronto a far valere il 30% di controllo dei giallorossi sul cartellino del classe '99. In più l'inserimento di Bove (valutato quasi 10 milioni di euro) nella trattativa ridurebbe la parte cash da versare da parte della Roma al Sassuolo di circa 15 milioni di euro, cifra ancora più bassa con l'inserimento di Volpato (valutato circa 5-6 milioni di euro). Col giocatore c'è l'accordo per il quinquennale a 2 milioni di euro a stagione. Si lavora ancora sulle cifre, scoglio dell'affare.

La formula

Oltre alle valutazioni si lavora anche sulle formule. La Roma vuole Frattesi con la formula del prestito con obbligo di riscatto, in modo da posticipare la cifra dell'acquisto nel prossimo mercato. In concomitanza la Roma è pronta a cedere a titolo definitivo immediatamente sia Bove che Volpato inserendo per entrambi però una clausola di recompra. Contrariamente ai giallorossi, il Sassuolo vuole incassare subito dalla cessione di Frattesi.