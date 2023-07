Calciomercato Lazio: da Pellegrini a D'Ambrosio, Sarri cerca un terzino

In casa Lazio resta da definire la situazione terzini in vista della prossima stagione. Nel reparto Sarri chiede almeno due rinforzi per rafforzare la squadra.

Pellegrini obiettivo

Luca Pellegrini (1999) romano e tifoso laziale ha lasciato Formello dopo i sei mesi di prestito dalla Juventus. La Lazio infatti non ha esercitato il diritto di riscatto per il giocatore (circa 15 milioni di euro) ritenuti eccessivi dal presidente Lotito. Il club biancoceleste però vorrebbe con sé nuovamente Pellegrini e sta trattando con la Juventus per un nuovo prestito. Da parte del giocatore non ci sono dubbi, il suo desiderio è quello di vestire la maglia biancoceleste.

I terzini a disposizione

Dei terzini a disposizione di Sarri chi resterà alla Lazio senza dubbi è Hysaj (’94). Il fedelissimo di Sarri dopo un avvio di stagione da panchinaro nella seconda metà di campionato si è preso la titolarità della fascia con buone prestazioni. Non è mai mancato l’apporto invece di Adam Marusic (’92). Il montenegrino ha il contratto in scadenza nel 2025 e su di lui ci sono diversi club inglesi, ma anche offerte dall’Arabia e si registra anche un interessamento dell’Inter dell’ex Inzaghi e della Juventus. Sarri però non vorrebbe privarsi di Marusic ma sarebbe disposto a cedere Lazzari (con Inzaghi interessato). Il classe ’93 reinventato terzino dal tecnico non convince al 100% l’allenatore che lo vede troppo offensivo e debole fisicamente. Lotito aspetta offerte.

I nomi per le fasce

Detto di Pellegrini, se dovesse partire Lazzari (o Marusic) la Lazio avrebbe necessità di trovare un altro terzino. I nomi che piacciono sono i soliti da Fabiano Parisi dell’Empoli (obiettivo anche della Juventus) a Valeri romano e tifoso laziale della Cremonese. Si allontana Kerkez, la cui candidatura era portata avanti da Tare mentre sale quello di Khlusevich 22enne russo dello Spartak Mosca. Cuadrado (la Roma lo monitora) potrebbe essere un’occasione ma l’ingaggio del colombiano è fuori portata per le casse laziali, attenzione anche a D’Ambrosio giocatore d’esperienza e con in ingaggio in linea con club biancoceleste, che non rinnovato con l’Inter e seguito in passato dalla società laziale.