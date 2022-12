Post Pedro: la lista di Tare per sostituire lo spagnolo

Le strade fra Pedro e la Lazio vanno verso la separazione a fine stagione. L’attaccante è infatti propenso al ritorno in Spagna e allora i biancocelesti si guarda attorno alla ricerca di un sostituto.

Pedro addio alla Lazio

Il contratto di Pedro (classe ’87) con la Lazio scadrà a giugno 2023. Sarri vorrebbe tenere l’attaccante allenato già ai tempi del Chelsea, ma lo spagnolo valuta il ritorno romantico al Barcellona per chiudere in blaugrana la sua carriera e stare vicino alla sua famiglia. La Lazio non farà grande opposizione perché nonostante l’andamento positivo del campione spagnolo vuole ringiovanire la rosa.

Boga nel mirino della Lazio

In ottica post Pedro c’è da valutare la situazione legata a Boga. L’ivoriano classe 1997 è ai margini dell’Atalanta con Gasperini lo ha relegato in panchina. L’ex Sassuolo è stato in passato in ottica Lazio e adesso il club biancoceleste studia la situazione. L’ala ha un contratto con i bergamaschi fino al 2025 ma può lasciare Bergamo già a gennaio. La Lazio punta all’attaccante già a gennaio cercando di portarlo a Formello con la formula del prestito e un diritto di riscatto o obbligo (legato a determinati risultati). Il calciatore ha da poco cambiato agente, passando a Ramadani lo stesso di Sarri.

Le alternative

Per il ruolo di esterno, oltre a Mariano Diaz (più vice Immobile) c’è Martin Ojeda, argentino classe '98. L’ala sinistra in forza al Godoy Cruz andrà in scadenza di contratto tra un anno esatto e la Lazio potrebbe assicurarselo la prossima estate per una cifra vicina agli 8 milioni di euro. Sempre in orbita Lazio Kevin Lasagna, sia per il ruolo da vice Immobile che da esterno del tridente. Occhi puntati anche su Selim Amallah classe ’96 che col Marocco tanto bene sta facendo al mondiale. In scadenza con lo Standard Liegi piace molto a Tare e può essere un colpo a sorpresa. Nella lista del ds albanese figura anche Brekalo (’98) in scadenza col Wolsfburg e lontano dal rinnovo con i tedeschi.