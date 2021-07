La Lazio pesca in Argentina: Luka Romero arriva a Formello

La Lazio fa un colpo di mercato in prospettiva portando nella Capitale Luka Romero. Argentino, classe 2004, Romero in patria è soprannominato il "Mini Messi"

La Lazio chiude un colpo di mercato. I biancocelesti dopo i contatti dei giorni scorsi hanno chiuso l’operazione per Luka Romero calciatore del Maiorca, classe 2004 gestito dall'agente Ramadani, stesso procuratore di Maurizio Sarri.

Chi è Luka Romero?

Il sedicenne talento nato in Messico ma col passaporto argentino, fra giovedì 8 e venerdì 9 luglio svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto per poi partire sabato 10 luglio con Maurizo Sarri ed il resto della squadra per il ritiro di Auronzo di Cadore.

Luka Romero è un colpo di prospettiva per la Lazio. Il 16enne trequartista o ala d’attacco è stato il più giovane debuttante nella storia della Liga. Nell'ultima stagione nel club maiorchino ha giocato nella Segunda Divisìon (la Serie B spagnola), collezionando sei presenze e mettendo a segno la sua prima rete da professionista. Nelle giovanili del club spagnolo ha messo a referto numeri impressionanti: 230 gol in 108 partite. Statistiche che fanno di Romero uno dei calciatori di prospettiva più interessanti del calcio mondiale.

In patria è chiamato il Mini Messi, e la Pulce è proprio l’idolo di Romero. Numero 10, dotato di grande tecnica e dribbling, anche nella corsa Romero ricorda il campione del Barcellona.

Romero firmerà con la Lazio un contratto di cinque anni con i biancocelesti che sperano di aver portato a Formello il nuovo Messi.