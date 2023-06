Da Acerbi a Luis Alberto: il punto sulle cessioni in casa Lazio

La Lazio in attesa di piazzare colpi importanti sul mercato, lavora alle uscite. Infatti manca solo l’annuncio ma lasciano in maniera definitiva Formello Acerbi ed Escalante, mentre sono in corso altre uscite.

Escalante al Cadice e Acerbi all'Inter

Escalante (’93) centrocampista argentino si è diviso la stagione fra Cremonese e Cadice. Deludente in biancoceleste, il calciatore è arrivato nella finestra di mercato invernale in Spagna e ha conquistato la salvezza col club spagnolo. Un risultato importante perché con la permanenza in Liga è scattato l’obbligo di riscatto da parte del Cadice che versa nelle casse laziali oltre 4 milioni di euro.

Francesco Acerbi (’88) non si è lasciato bene con l’ambiente Lazio ed è andato all’Inter nell’estate scorsa nelle ultime ore di mercato. Il trasferimento aveva fatto storcere il naso ai tifosi interisti, che si sono ricreduto dopo l’annata ottima del difensore. Un ritorno alla Lazio era impensabile e allora Lotito sfruttando la stagione positiva del giocatore non ha fatto sconti all’Inter e i nerazzurri versano nelle casse della Lazio 4 milioni di euro per il riscatto di Acerbi che resterà così alla corte di Inzaghi.

Luis Alberto e Milinkovic?

Le operazioni più delicate riguardano però Luis Alberto e Milinkovic-Savic. Per il Mago, Lotito ha rifiutato 15 milioni dal Qatar e lo spagnolo va verso la permanenza alla Lazio con nuovo ingaggio (a sfiorare i 4 milioni di euro). Per quanto riguarda il Sergente invece tutto tace. Del rinnovo non se ne parla, ma mancano le offerte. Infatti al momento a Formello sono arrivati solo sondaggi da parte di diversi club (Juve e Inter fra le altre) ma ancora niente di concreto. Se il rinnovo non dovesse arrivare, Lotito cercherà di vendere il giocatore in questa finestra di mercato per non perderlo a zero.

Gli altri

Pronti a lasciare la Lazio sono anche Romero, Cancellieri, Marcos Antonio e Basic. L'argentino andrà in scadenza e non rinnoverà con i biancocelesti. L'ex Verona ha deluso sia da esterno che da punta ed è inserito in diverse trattative di mercato (vedi Berardi). Stesso discorso per Basic mai entrato nei meccanismi di Sarri dopo due stagioni, per lui ci sono interessamenti in Francia. Marcos Antonio può partire con la formula del prestito. Il giocatore piace dal punto di vista tecnico ma fisicamente non ha convinto Sarri.