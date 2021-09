Lazio, dall'Atletico Morena arriva Cuzzarella

Cristian Cuzzarella approda nel professionismo. L'ormai ex attaccante dell'Atletico Morena, classe 2006, infatti per la stagione 2021/2022 indosserà la maglia della Lazio Under 16 allenata da mister Marco Alboni. A comunicarlo è proprio il club biancoviola tramite i suoi social.

La Lazio prende Cuzzarella

Cuzzarella calcia i primi palloni alla scuola calcio della Città di Ciampino per poi approdare all'Atletico Morena dove dimostra sin da subito le sue grandi doti attirando l'interesse di grandi club. Infatti sull'attaccante si muovono club come l'Ascoli ed il Bologna. Ma alla fine è la Lazio che riesce a portarsi in casa il giovane talentuoso. L'attaccante si unisce così all'Under 16 di Marco Alboni.

Le parole della dirigenza

Queste le parole del dirigente dell'Altetico Morena, Emiliano Leva: "Cristian è un ragazzo che, come tanti altri, ha buone attitudini per il calcio. Si tratta di un attaccante particolare, con un insieme di qualità che difficilmente si trovano; ovviamente la strada è ancora lunga, dovrà migliorare sotto tanti punti di vista, a partire dalla fisicità, ma ha tutte le carte in regola per fare bene. Con grande orgoglio posso dire che stiamo lavorando molto bene, anche e soprattutto nella cessione di giocatori ai professionisti, vogliamo continuare su questa strada".