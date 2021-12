SS Lazio: via Acerbi, dentro Romagnoli. Il piano di mercato dei biancocelesti

In casa Lazio è scoppiato il caso Acerbi. Il duro comunicato della Curva Nord verso il difensore della Nazionale e la sessione di mercato in arrivo, stanno orientando il club capitolino a trovare una soluzione per placare le acque. La Lazio per questa ragione sta intavolando col Milan un clamoroso scambio di mercato fra difensori: Acerbi per Romagnoli.

Acerbi-Romagnoli

Lo scambio fra Acerbi (33 anni) e Romagnoli (26), è il sogno di mercato della Lazio. Uno scambio alla pari è difficile da immaginare, il club capitolino dovrebbe infatti corrispondere un conguaglio di circa 10 milioni di euro al Milan. Ecco allora che uno scambio di prestiti potrebbe essere la mossa giusta. Per farlo però Romagnoli deve prima rinnovare col Milan visto che il capitano dei rossoneri infatti è in scadenza col club milanese il prossimo giugno. Le simpatie calcistiche del difensore rossonero, lo spingerebbero anche ad una riduzione del suo ingaggio (circa 3,5 milioni di euro) per vestire la maglia biancoceleste.

Lo scambio avrebbe anche in benestare di Sarri, che con Acerbi non ha un gran feeling sul piano tecnico-tattico, col numero 33 biancoceleste che ha deluso il tecnico nonostante i gol. Inoltre dopo l'annuncio di Lotito, di voler rinnovare il contratto di Sarri, la Lazio con la cessione di Acerbi e l'arrivo di Romagnoli inizierebbe la sua rivoluzione della rosa per aprire il ciclo sarriano.

Acerbi al Milan riavrebbe l'occasione di giocarsi le sue carte (ha già vestito la maglia rossonera per una stagione) con una diversa esperienza e maturità, mentre Romagnoli alla Lazio giocherebbe nella sua squadra per cui tifa e ritroverebbe il posto da titolare senza.

I numeri di Romagnoli

Alessio Romagnoli, classe 1995 nato ad Anzio, è dichiaratamente tifoso della Lazio. Dopo aver giocato nelle giovanili ed esordito in Serie A con la Roma, ha giocato in prestito alla Sampdoria e dal 2015 è nel Milan. Con i rossoneri ha totalizzato 239 presenze e 10 gol.