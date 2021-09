Zorya-Roma: dove vedere la partita di Conference League in tv e in streaming

Ampio turnover di Mourinho per la sua Roma per la seconda giornata del girone di Conference League. Tornano titolari Calafiori e il capitano Pellegrini

Giovedì 30 settembre la Roma giocherà alle 18:45 in Ucraina in casa dello Zorya Lushansk la seconda giornata del suo girone di Conference League. Mourinho reduce dalla sconfitta nel Derby, vuole continuare la striscia giallorossa di vittoria in Europa dopo i successi nel playoff contro il Trabzonspor e col CSKA Sofia. Proprio grazie alla larga vittoria contro i bulgari, la Roma comanda il suo girone.

Le ultime su Zorya-Roma

Mourinho attuerà ambio turnover per la sua Roma. In porta ci sarà sempre Rui Patricio, in difesa sarà rivoluzione. Davanti al portiere portoghese agiranno Kumbulla, Smalling, Calafiori e Karsdorp costretto agli straordinari ma facile prevedere riposo per l'olandese nel secondo tempo. A centrocampo, come contro il CSKA Sofia, ci saranno Diawara e Villar. Sulla linea dei trequartisti torna capitan Pellegrini dopo che ha saltato il Derby per squalifica. Il numero 7 romanista sarà affiancato da Perez e El Shaarawy. Il riferimento offensivo sarà Borja Mayoral, solo panchina per Abraham e Shomurodov.

I padroni di casa scenderanno in campo col 4-3-3. A centrocampo si muoveranno Nazaryna, Buletsa e Kochergin, mentre in attacco agiranno Sayyadmanesh, Gromov e Kabaiev.

Le probabili formazioni

Zorya (4-3-3): Matsapura; Khomchenovskyy, Vernydub, Cvek, Juninho; Nazaryna, Buletsa, Kochergin; Sayyadmanesh, Gromov, Kabaiev. Allenatore: Skrypnyk.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Smalling, Kumbulla, Calafiori; Villar, Diawara; Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Borja Mayoral. Allenatore: Mourinho.

Zorya-Roma, dove vederla

La partita Zorya-Roma sarà visibile su Sky sui canali Sky Sport e Sky Sport Action o su Sky Go. La sfida della squadra giallorossa sarà trasmessa anche in streaming da Dazn sul sito o tramite app.