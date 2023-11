Zitelli della Cynthialbalonga non fa sconti "Un po’ di amarezza è rimasta per l'Ischia"

L’amaro nel finale. La Cynthialbalonga è stata riacciuffata in extremis nella partita sul campo dell’Ischia. I castellani, in vantaggio col gol di Di Cairano nel primo tempo, sono stati raggiunti nei minuti conclusivi da un gol arrivato da calcio piazzato. Ad analizzare la sfida in terra campana è Mauro Zitelli, centrocampista classe 2000 che in questo campionato ha giocato anche da esterno di difesa: “Un po’ di amarezza è rimasta, ma sapevamo che quello era un campo dove hanno sofferto in tanti e che non sarebbe stata semplice. Abbiamo cominciato molto bene giocando un primo tempo di ottima fattura, tenendo il pallino del gioco e dimostrando di essere molto organizzati. Nella ripresa loro hanno osato di più, spinti anche da un pubblico molto caloroso, e nel finale è arrivato il gol dell’1-1, ma alla fine ci teniamo stretto questo punto”. Zitelli, come altri protagonisti della Cynthialbalonga, non vuole fissare obiettivi: “Ragioniamo partita dopo partita, sapendo di essere una squadra forte che può fare molto bene. Siamo soddisfatti di come abbiamo iniziato la stagione, siamo un gruppo unito e ci siamo messi a disposizione di mister Marco Mariotti, ma non vogliamo metterci addosso delle pressioni particolari”.

"Mi trovo bene qui"

L’ex giocatore del Team Nuova Florida è arrivato in estate alla Cynthialbalonga e si è ambientato presto: “Mi trovo bene qui, questa è una società molto conosciuta e apprezzata nel mondo del calcio dilettante, è seria ed organizzata. Quando mi hanno contattato il direttore sportivo Giorgio Tomei e il mister Marco Mariotti non ho avuto dubbi. Il ruolo? Quello mio originale è la mezzala, ma già alla Lazio (dove ha giocato con gli Allievi nazionali e la Primavera, ndr) avevo ricoperto il ruolo di terzino e in ogni caso gioco dove serve all’allenatore e alla squadra”. Da domenica inizia un nuovo trittico di gare ravvicinate per la Cynthialbalonga: “Avremo il match interno di campionato col Budoni che è importante anche considerando lo scontro diretto tra Cavese e Sarrabus, poi mercoledì c’è l’ottavo di Coppa Italia in casa col Nuova Florida e ci teniamo ad andare avanti. Infine la domenica successiva saremo ospiti del Trastevere, match che precederà quello con la Cavese”.