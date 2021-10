Zero gol e poche emozioni tra Tor Sapienza e Sant'Angelo Romano

Non si fanno male Tor Sapienza e Sant’Angelo Romano, e arriva il pareggio a reti bianche. L’unica occasione del primo tempo è per il Tor Sapienza, che colpisce una traversa clamorosa con Santori, per il resto il Sant’Angelo si limita a controllare le occasioni e a mantenere il baricentro basso. Ancora più avaro di emozioni il secondo tempo, con il Tor Sapienza che non riesce mai a rendersi pericoloso ed anzi deve ringraziare Cannizzo che nel finale scongiura la beffa a 2 minuti dalla fine anticipando l’attaccante avversario. Il Tor Sapienza allunga così la sua striscia di risultati utili e si mantiene al quinto posto in classifica a 7 punti.

Tor Sapienza - Sant'Angelo Romano 0-0