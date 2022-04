Zena-Sporting Montesacro 3-2: gol ed emozioni al Fiorentini

Squadra in casa

Squadra in casa Zena Montecelio

Pirotecnica vittoria dello Zena che batte al Fiorentini per tre a due lo Sporting Montesacro squadra in lotta per il primo nel girone B.

La partita

Lo Zena passa subito in vantaggio. Al terzo minuto infatti i rossoblù sbloccano il match. Un corner corto battuto velocemente dallo Zena sorprende la difesa dello Sporting. Al 28esimo lo Zena raddoppia con Neroni con uno splendido colpo di testa. Al 40esimo pasticcio difensivo dello Sporting, ne approfitta Bernardini che con una zampata sigla il tre a zero.Il tempo di battere e lo Sporting accoricia con uno splendido pallonetto di Grassi a sorprendere il portiere fuori dai pali. Nella ripresa le due squadre non si risparmiano e lo Sporting accorcia ancora col mancino di Felli all'85esimo. Lo Zena reiste nel finale nonostante il forcing finale degli ospiti.

La classifica

Con questa vittoria lo Zena sale a quota 38 punti. Lo Sporting perde terreno nella lotta alla vetta e resta al quarto posto a 43 punti.