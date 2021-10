Zena-Setteville 2-3: gol ed emozioni al Fiorentini

Al Piero Fiorentini di Montecelio va in scena una partita pirotecnica fra Zena e Setteville Caserosse terminata 3 a 2 per gli ospiti. Cinnque gol di pregevole fattura, pali, rigori parati, espulsioni. Non è mancato nulla alla prima in campionato delle due squadre.

La partita

La partita la sblocca subito il Setteville con un gol strepitoso di Opre. Il calciatore del Setteville dalla distanza supera il portiere con un pregevole pallonetto e porta i suoi in vantaggio. Gol molto bello, replicato poco dopo dai padroni di casa. Simonetta si aggiusta il pallone sul destro e dalla distanza beffa Antonini un pò fuori dai pali. Il primo tempo continua a regalare spettacolo con il Setteville che passa nuovamente in vantaggio. Il nuovo vantaggio ospite lo sigla Golia direttamente da calcio di punizione. Lo Zena non molla e sul finire di tempo trova il gol del 2 a 2. Grassi riceve palla sulla sinistra, converge verso il centro e lascia partire uno splendido tiro a giro che si insacca alla spalle del portiere. Si va al riposo sul 2 a 2 ma ad inizio ripresa il Setteville trova il terzo vantaggio dell'incontro dagli sviluppi di calcio d'angolo, dove sul secondo palo si fa trovare pronto Garritano che non sbaglia. I calci d'angolo battuti da Opre diventano un fattore importante ma il Setteville non chiude l'incontro e colpisce anche un palo. Lo Zena avrebbe l'occasione da pareggiare perchè l'arbitro assegna alla squadra di casa un calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Simonetta ma Antonini si supera e para il penalty. Lo Zena non si scoraggia e sfruttando la superiorità numerica per il rosso rimediato da Garritano prova ad arrivare al pareggio ma Antonini blinda la porta del Setteville. Al triplice fischio festeggia il Setteville Caserosse al termine di una partita bellissima ed intensa.

Calendario

Il Setteville di Mister Di Vico nel prossimo turno ospiteranno il Poggio Mirteto, mentre lo Zena cercherà i primi punti del suo campionato in trasferta contro il Castrum Monterotondo.