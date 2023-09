Zena Montecelio-Fiumicino 1-2: prima vittoria per Forcina e compagni

Girone C

Promozione Lazio Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Zena Montecelio

Il Fiumicino SC 1926 trova la prima vittoria del proprio campionato Promozione, GIrone C vincendo per due a uno in trasfera sul campo dello Zena Montecelio.

La partita

Inizio forte degli ospiti che indirizzano il match già nel primo tempo chiudendo la prima frazione di gioco sul due a zero. A sbloccare la partita è il bomber, Mirko Forcina, il raddoppio è di De Nicola. Nella ripresa arriva il gol del Grifone ma non basta per recupare il risultato.

La classifica

Il successo lancia il Fiumicino a quota quattro punti in classifica, lo Zena non smuove la classifica e resta fermo a zero.