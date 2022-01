Zena-Bf Sport 2-1: Perrone firma il colpo grosso del Grifone

Lo Zena Montecelio vince per due a uno contro il Bf Sport la partita valida come recupero della 14esima giornata del Girone B del campionato Promozione.

La partita

La sfida vedeva il Bf Sport sulla carta favorito, ma lo Zena con un grande primo tempo si costruisce la meritata vittoria. Nella prima frazione di gioco infatti il Grifone va avanti per due a zero grazie alla doppietta di Perrone. Nel finale di tempo i gialloneri accorciano le distanze con Grifoni ma nella ripresa non riescono a raggiungere il pareggio.

Duro il ds del Bf Sport, Simone Perotti, al termine del match: "Oggi per noi è stata una giornata storta, tornare in campo dopo un periodo di stop non è semplice. Siamo stati puniti da delle disattenzioni: c’è da stare in silenzio e lavorare”.

La classifica

Successo importante per lo Zena che sale a 16 punti, restando comunque in zona playout. Brutto stop invece per la squadra di Rieti ferma a 23 punti fuori dalla zona playoff.