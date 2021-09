La Zena Montecelio supera la Lodigiani in amichevole

Alla Borghesiana la Zena Montecelio ha la meglio per 6 a 2 contro la Lodigiani Calcio 1972. Questo è stato l'ultimo test da parte della Zena, prima del debutto ufficiale stagionale in Coppa Italia nel derby contro il Guidonia.

L'amichevole

I rossoblu hanno vinto contro la Lodigiani con un risultato tennistico. A segno per la Zena Vittorio Marini (doppietta), Lorenzo Marini, De Cenzo, Grassi e Perrone. La squadra ha dimostrato grande potenziale offensivo ma nel complesso tutti i reparti hanno registrato una buona prestazione.

Il derby

L'inizio di stagione sarà caldissimo per la Zena Montecelio. La squadra domenica 19 settembre giocherà in Coppa Italia in trasferta contro il Guidonia "Uno dei derby più sentiti degli ultimi anni". Questo il passaggio su Facebook del club sul prossimo impegno di Coppa: "Tra una settimana si smette di scherzare. Andremo a Guidonia in uno dei derby più sentiti degli ultimi anni. E anche lì, metteremo la stessa testa, la stessa rabbia".

La Zena, inserita nel girone B del campionato di Promozione, debutterà in casa il 3 ottobre in campionato contro il Setteville Caserosse.