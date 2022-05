Zena-Futbol Montesacro 5-2: pokerissimo del Grifone

Al Fiorentini lo Zena batte per cinque a due il Futbol Montesacro per la partita valida per la ventottesima giornata del Girone B del campionato Promozione.

La partita

Lo Zena parte subito forte indirizzando la partita a suo favore. Al 14esimo il match si sblocca con Petrangeli che è bravo di testa a spedire in rete un cross di Bernardini. Cinque minuti e arriva il raddoppio che stavolta porta la firma di Libertini bravo a farsi trovare smarcato in area e a battere il portiere ospite in uscita. Al 33esimo arriva il tris con Trecca grazie ad un mancino imparabile da dentro l'area. Sul finale di primo tempo però Perrone sbaglia un appoggio all'indietro verso il proprio portiere e serve Grimi che supera l'estremo difensore e deposita in rete il pallone dell'uno a tre. Prima del duplice fischio c'è tempo per un palo di Petrangeli. Nella ripresa è un botta e risposta: Valerio Treccca di testa fa quattro a uno. Poi nuova rete del Futbol con Rapini che di astuzia da dentro l'area ribadisce in rete dopo un ottimo intervento del portiere dello Zena. Il Grifone però rimette subito tre gol di distanza con Petrangeli che trova la sua doppietta personale e il suo quinto gol nelle ultime due partite.

La classifica

Lo Zena vincendo questo scontro diretto raggiunge al quinto posto proprio il Futbol Montesacro a quota 44 punti.