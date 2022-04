Zena Montecelio-Fiano Romano 2-1: De La Vallee non basta, vince il Grifone

Colpo importante dello Zena che batte in casa per due a uno il Fiano Romano secondo in classifica. Rammarico per gli ospiti che pagano un inizio di partita horror.

La partita

Inizio shock per il Fiano Romano va subito sotto. Al terzo minuto lo Zena infatti sblocca la partita con Neroni. Il numero 9 rossoblù riceve palla da posizione defilata da dentro l'area e lascia partire un destro al volo terrificante che non lascia scampo al portiere ospite. Un minuto dopo e il Grifone raddoppia. Coccia dall'esterno mette un pallone a rimorchio dentro l'area su cui si avventa Libertini che col destro non sbaglia. Il Fiano prova a regire e lo fa con delle conclusione dalla distanza imprecise e poco pericolose. Nella ripresa meglio gli ospiti che provano a ribaltare il risultato. La formazione di Antoniutti accorcia le distanze all'86esimo con una splendida punizione di De La Vallee. Il Fiano prende coraggio, lo Zena spreca un contropiede. L'ultima occasione è per gli ospiti in mischia col pallone che attraversa tutta l'area di rigore ma senza trovare la deviazione vincente.

La classifica

Grande occasione persa per il Fiano Romano che non approfitta del tonfo del Passo Corese e resta secondo a 42 punti a -4 dalla capolista. Lo Zena sale a quota 32 punti.