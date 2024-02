Operazione al cuore per Zeman: intervento riuscito per l'ex tecnico di Lazio e Roma

Dopo un malore accusato lo scorso dicembre per Zdenek Zeman è stato necessario un intervento chirurgico. Il boemo ex allenatore di Lazio e Roma è stato operato al cuore presso la clinica Pierangeli di Pescara dall'equipe del dottor Stefano Guarracini.

Per l'intervento, riuscito, al cuore di Zeman è stato necessario l'inserimento di quattro bypass coronarici. L'ex tecnico biancoceleste e giallorosso ora dovrà affrontare un lungo convalescenza di circa 4-5 mesi. Per Zeman attualmente allenatore del Pescara, si allontana il ritorno il panchina e potrebbe essere sostituito da un altro ex biancoceleste: Delio Rossi.