Malore per Zeman: l'ex allenatore di Lazio e Roma ricoverato a Pescara

Improvviso malore per Zdenek Zeman (76 anni) attuale allenatore del Pescara. Il boemo con un passato su entrambe le panchine della Capitale è stato colto da un malore poco prima dell'avvio del normale allenamento della squadra biancoblu.

Ricoverato alla Clinica Pierangeli di Pescara a Zeman è stata riscontrata una lieve ischemia transitoria. Ora in condizioni stabili, l'ex Roma e Lazio resterà in degenza all'ospedale saltando gli impegni del Pescara contro il Catania in Coppa Italia ma anche il match di domenica in campionato ad Ancona.

Questo il comunicato del Pescara: "Questa mattina, prima della consueta seduta di allenamento dei BiancAzzurri, Mister Zdenek Zeman ha avuto un leggero malore, che si è scoperto in seguito essere una lieve ischemica transitoria e per tale motivo è stato ricoverato presso la clinica Pierangeli di Pescara. La Delfino Pescara 1936 ci tiene a comunicare che le condizioni del mister sono al momento buone e stabili, ma che dovrà assentarsi per qualche giorno per ulteriori accertamenti del caso".

Zeman ha allenato la Lazio dal 1994 al 1997, per poi passare subito alla Roma fino al 1999. Sulla panchina giallorossa è tornato successivamente nella stagione 2012-2013.