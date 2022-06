Zaniolo-Roma: rinnovo o cessione? Il punto dopo il summit di Tiago Pinto con l'agente del calciatore

La situazione di Nicolò Zaniolo sta prendendo una strada già preventivata. L'incontro, già previsto, fra Tiago Pinto e Claudio Vigorelli 'agente del calciatore non ha portato a nessuna fumata bianca e il futuro del 22 giallorosso nella Capitale è sempre più in bilico.

Niente rinnovo per Zaniolo

L'incontro di Milano tra Tiago Pinto e Vigorelli ha sancito che per la Roma Zaniolo è cedibile, come aveva lasciato intendere il gm a febbraio, sia per riempire le casse e finanziare il mercato sia perchè le ultime dichiarazioni del 22 hanno fatto storcere il naso a Trigoria. Il gm portoghese ha infatti detto no al rinnovo di Zaniolo (legato ai giallorossi fino al 2024). Il calciatore per restare e rinnovare chiede un contratto da top player, 4 milioni di euro più bonus (ora ne guadagna 2,6) che lo porterebbero fra i più pagati della squadra col capitano Pellegrini e Tammy Abraham. Pinto non ci sta e ha rinviato il discorso rinnovo a dopo l'estate quando si saprà di più sul futuro del classe '99.

Le squadre interessate a Zaniolo

La Roma valuta Zaniolo fra i 50 e 60 milioni di euro. Cifra che spaventa le squadre interessate all'acquisto del calciatore. Fra queste ci sono il Milan e il Tottenham, con Pinto che ha incontrato il ds rossonero Massara e Paratici uomo di mercato dei londinesi sempre nella giornata di ieri. I Campioni d'Italia hanno già sondato il terreno (ricevendo un no) offrendo 20-25 milioni di euro più il cartellino di Rebic o Saelemaekers, gli Spurs invece studiano la situazione consapevoli però che Zaniolo preferirebbe restare in Serie A. In Italia non è un segreto che Zaniolo piace tanto alla Juventus, e viceversa. I bianconeri sono pronti a mettere sul piatto 28 milioni di euro cash più uno fra McKennie e Arthur. La Roma vorrebbe massimizzare al massimo la parte cash ma ora si inizia a ragionare anche sulle contropartite. Più indietro per volontà del calciatore invece il Newcastle che non ha problemi economici ma che poco attrare il 22.

La Roma senza Zaniolo

La Roma si prepara a cambiare pelle in questa sessione. Sempre più convinta di cedere a cifre considerate consone il classe '99, la Roma ha individuato in Guedes e Berardi i due possibili di Zaniolo. Mourinho sembra sempre più intenzionato a riproporre con nuovi interpreti il suo caro 4-2-3-1 con una batteria di trequartista guidata da Pellegrini e il sogno Isco, alle spalle di Abraham (si valuta Dzeko riserva di lusso) e sostenuta da una mediana fisica con Matic, Cristante e l'obiettivo Frattesi sempre più vicino.