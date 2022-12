In casa Roma fra i temi più scottanti c'è quello relativo al futuro di Nicolò Zaniolo. Il classe '99 è in scadenza con i giallorossi nel 2024 e del rinnovo non c'è ancora traccia. Sullo sfondo c'è l'ex romanista Spalletti.

Spalletti tenta Zaniolo

Il Napoli è interessato a Nicolò Zaniolo. Non a gennaio però. La formazioen partenopea che guida il campionato non intende toccare il suo roster in punti chiave come l'attacco, ma il 22 romanista piace tanto a Spalletti in ottica estate 2023. Al Napoli Zaniolo andrebbe a prendere il posto di Lozano, in uscita nella prossima estate, largo a destra nel tridente. I dirigenti del Napoli avrebbero già contattato l'agente Vigorelli che ha espresso il piacere del giocatore delle lusinghe napoletane. L'attaccante apprezza il tecnico e il gioco del Napoli, e vede negli azzurri la possibilità per fare un salto di qualità nella sua carriera. Per strapparlo alla Roma, De Laurentiis è pronto ad offrire in estate 30 milioni di euro.

Le mosse della Roma

Tiago Pinto e Vigorelli sono in contatto per discutere del rinnovo al momento in una fase di stallo. Zaniolo, vista la grande richiesta della Roma per la sua cessione (oltre i 50 milioni di euro) chiede un ritocco importante dell'ingaggio. L'attaccante ha chiesto alla Roma una parte fissa di 4 milioni di euro, più bonus per sentirsi centrale nel progetto giallorosso. I Friedkin al momento non hanno dato il loro benestare. Sia la Roma che Zaniolo però non vogliono arrivare all'addio a parametro zero.

Le opzioni

Zaniolo è disposto a rinnovare con la Roma solo se accontanto delle sue richieste economiche. Si trova bene nella Capitale e con la tifoseria, ma pretende uno riconoscimento da parte del club. Se entro i primissimi mesi del 2023 non arrivasse la fumata bianca Zaniolo si guarderebbe attorno. Sono diversi i team interessati al 22 giallorosso: in Italia piace al Napoli, al Milan che la scorsa estate ha chiesto informazioni e alla Juventus, con cui il giocatore aveva un accordo di massima la scorsa estate, ma i bianconeri adesso hanno altri problemi per pensare al mercato. All'estero non mancano gli estimatori di Zaniolo, come il Tottenham anche se il giocatore preferirebbe restare in Serie A.