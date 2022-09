Zaniolo sul contratto: "C'è tempo". Ecco il punto sul rinnovo con la Roma

Nicolò Zaniolo è tornato a disposizione di Mourinho. L'attaccante giallorosso ha infatti superato il problema alla spalla rimediato contro la Cremonese alla seconda giornata e oggi tornerà in campo contro l'Helsinki in Europa League. Col giocatore ristabilito sarà il momento di parlare dell'atteso rinnovo con la Roma.

Zaniolo: "C'è tempo"

Nicolò Zaniolo ha partecipato alla conferenza stampa della vigilia del match europeo e ha parlato del suo contratto. Queste le sue parole: "Sul contratto ho ancora un anno e mezzo per poterne parlarne, non è il momento giusto adesso perché abbiamo l'HJK Helsinki e l'Atalanta, sono concentrato sul campo". Parole di uno Zaniolo concentrato al massimo sul campo dove la Roma deve necessariamente portare a casa due vittorie per rilanciarsi in Europa League dopo la sconfitta col Ludogorets e per restare ai piani alti del campionato. Allo stesso tempo però le parole del 22 rinviano ulteriormente la firma sul nuovo contratto, che ancora non c'è.

Rinnovo-Zaniolo: tempi e cifre

Fra l'entourage di Zaniolo e Tiago Pinto i contatti sono stati costanti tutta l'estate, col gm portoghese chiaro nel dire che del rinnovo se ne sarebbe parlato a mercato finito. La sessione di mercato è terminata ad inizio settembre, e le parti discuteranno del possibile rinnovo dopo la sfida dell'Atalanta quando i club si fermeranno per la sosta delle nazionali. Zaniolo è in scadenza di contratto con la Roma nel 2024 e guadagna circa 2,5 milioni di euro. Il calciatore chiede un aumento dell'ingaggio intorno ai 4,5 milioni di euro (parte fissa) più bonus. Il club frena non volendo impegnarsi oltre i 4 milioni, bonus compresi. Sul prolungamento con nuova scadenza nel 2027 c'è già un accordo di massima. Da discutere anche i diritti di immagine, con Zaniolo che è un calciatore molto richiesto. Trattativa non facile anzi, col classe '99 che ha diverso mercato in Italia e all'estero.

Zaniolo e il mercato

Zaniolo per la Roma non è mai stato considerato incedibile. Anzi i giallorossi hanno ascoltato le offerte di Tottenham e Milan, concrete e attendevano un'offerta adeguata dalla Juventus che non è arrivata. L'offerta rossonera (cash più uno fra Rebic e Saeleamakers) e le idee bianconere (cash + svariati centrocampisti) non hanno convinto la Roma mentre il giocatore aveva un accordo di massima con la Juventus sulla base di un quadriennale a 4 milioni di euro. Il club giallorosso invece era molto più interessato all'offerta degli Spurs pronti a mettere sul piatto 55 milioni di euro (prestito oneroso più obbligo di riscatto). La cessione di Zaniolo è stata però bloccata da Mourinho che, insieme a Pellegrini, ha convinto il 22 a restare in giallorosso.