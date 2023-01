Clamoroso Zaniolo: niente Spezia, il calciatore si tira fuori dai convocati

Una bomba in pieno pomeriggio. Protagonista è Nicolò Zaniolo. Il giocatore della Roma non prenderà parte alla partita dei giallorossi contro lo Spezia per sua volontà.

Zaniolo fuori dai convocati

Niente Spezia quindi per Zaniolo. L'attaccante della Roma non sarà nemmeno in panchina contro la squadra della sua città ma non per scelta di Mourinho o della società. Infatti la decisione è tutta del calciatore che ha comunicato alla società la sua indisponibilità per la trasferta in Liguria.

La Roma non ha gradito la scelta - totalmente unilaterale - del giocatore. Infatti il calciatore sarebbe stato regolarmente inserito nella lista convocati da Mourinho se non avesse comunicato di essere indisponibile.

Il mercato

Nessuna scelta della Roma dovuta al mercato quindi. Infatti al momento a Trigoria per il calciatore non c'è stata nessuna offerta concreta. Sul classe '99 c'è si l'interesse del Tottenham ma nessuna offerta concreta degli Spurs che hanno Il gradimento dell'attaccante. Sul giocatore anche un'altra squadra inglese il West Ham. Per Zaniolo pugno duro di Tiago Pinto che per cederlo non fa sconti e pretende una cessione a titolo definitivo oppure una prestito con obbligo da scattare con facili obiettivi.