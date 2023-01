Zaniolo, nervoso e post enigmatico sui social: per la Roma è cedibile

Continuano i tormenti di Nicolò Zaniolo. Il calciatore della Roma non sta vivendo un buon momento e pure la fiducia del popolo romanista sta venendo meno. Nessuna traccia di rinnovo per l'attaccante e la distanza fra club e calciatore si amplia.

Zaniolo nervoso

Il nervosismo di Zaniolo nelle ultime uscite è stato evidente. Hanno fatto il giro del mondo le immagini del calciatore che contro il Genoa ha fatto vedere tutto il suo momento difficile. Prima la maglia strappata al duplice fischio, poi le polemiche con l'arbitro nel tunnel dello spogliatoio con tanto di bestemmia ripresa dalle televisioni. Un momeno no che si rispecchia anche in campo dove Zaniolo gioca sempre più da solista alla ricerca del gol da posizioni impossibili e di inutili e continui dribbling. Pochi gol (solo 1 in questo campionato) e atteggiamenti che stanno facendo stancare anche il popolo giallorosso che prima difendeva a spada tratta il proprio gioiellino ma che adesso fa filtrare qualche malumore e la polemica fra Candela e Mou ne è la prova. La sua assenza in Roma-Fiorentina causa virus intestinale, non ha convinto al 100% gli uomini di Trigoria che hanno storto il naso per questo forfait. In vista dello Spezia il calciatore è tornato ad allenarsi con la squadra e salvo imprevisti sarà regolarmente in campo.

Il post sui social

Enigmatico Zaniolo anche sui social. Il numero 22 della Roma ha postato sul suo profilo Instagram una stories in cui riprende un'intervista di Cristiano Ronaldo. Questo il testo del video: "Tutto ha una soluzione, tranne la morte - diceva l'asso portoghese. Tutto il resto ha una soluzione, la vita è bella. Ci sono cose che sono ingiuste, non solo nel calcio. Che puoi farci? Non devi vivere in questo modo. Ti fanno male? Naturalmente ci sono cose che fanno male...". Un riferimento che sembra fotografare la sua situazione alla Roma dove il ragazzo chiede un rinnovo importante (almeno 4 milioni di euro) col club giallorosso non intenzionato ad estendere e adeguare il contratto viste le performances poco brillanti del giocatore.

Zaniolo e il mercato

La soluzione più probabilie è la cessione. Zaniolo ha il contratto in scadenza con la Roma nel 2024 e del rinnovo non se ne parla. Il club vuole risposte sul campo da parte giocatore e non intende accontentarlo, Zaniolo è studo di attendere. Vista lo strappo la Roma vuole monetizzare il più possibile e il mercato intorno al classe '99 non manca. Sull'attaccante ci sono diversi club inglesi dall'Arsenal al West Ham, dal Newcastle al Tottenham di Conte che già in estate aveva spinto per il suo acquisto. In Germania il Borussia Dortmund segue con attenzione la situazione, in Spagna l'Atletico Madrid, in Italia i club interessati sono Milan e Juventus, con i bianconeri meta preferita del ragazzo. La Roma ha aperto alla cessione già in questa finestra di mercato del calciatore ma con due paletti: 1) cessione a titolo definitivo o al massimo prestito con obbligo di riscatto, 2) non verranno prese in considerazioni cifre inferiori ai 30 milioni di euro. Settimane decisive per il futuro di Zaniolo.