Zaniolo-Milinkovic: tutti li vogliono, nessuno li prende Nicolò Zaniolo e Sergej Milinkovic-Savic i due big che possono lanciare il mercato di Roma e Lazio sono richiesti da tanti club ma ancora non arrivano offerte concrete e congrue per lasciare la Capitale

Il calciomercato è ancora nella sua fase embrionale. I grandi colpi non arrivano, è ancora presto. Roma e Lazio si candidano come protagoniste di vere e proprie rivoluzioni per dare seguito alla stagione appena conclusa. La Roma vuole costruire il suo Instant Team per vincere ancora dopo la Conference League, la Lazio per dare continuità alla crescita del gioco di Sarri. Per farlo c’è bisogno di denaro e la soluzione da adottare spinge verso l’autofinanziamento. Sono necessari dunque dei sacrifici importanti e solo due calciatori, uno per squadra, possono tornare utili in questo senso: Zaniolo e Milinkovic-Savic.

Zaniolo è reduce da una stagione deludente, rinfrancata in parte con il gol vittoria nella finale di Tirana contro il Feyenoord che è valsa alla Roma la vittoria della Conference League, riportando a Trigoria un trofeo che mancava da 14 anni nonché il primo titolo Uefa della storia del club giallorosso. Il 22 è un gioiello grezzo del calcio italiano. Classe ’99, è stato vittima di due gravi infortuni che ne hanno frenato l’ascesa. Nell’annata appena trascorsa, Zaniolo è stato protagonista più per episodi negativi come cartellini, polemiche extracampo, che gol (8 di cui 6 in Conference). Mou lo ha provato in più ruoli con risultati altalenanti. Zaniolo in campo scende con foga con la voglia di spaccare tutto e vincere le partite, da solo, e spesso si è incaponito in azioni solitarie che non hanno portato a nulla. La Roma ora si trova ad un bivio. Il suo 22 non è incedibile, come lo sono Pellegrini e Abraham, ma non è nemmeno da vendere in saldo. La carriera di Zaniolo può spiccare il volo oppure arenarsi nel “è forte ma poteva fare di più”. La scelta della Roma sarà resa ancora di più difficile dal contratto del calciatore che scadrà nel 2024. Nelle prossime settimane si parlerà di rinnovo con l’agente del 22 che chiede un contratto da top player. Qui la Roma si dovrà chiedere se questo status Zaniolo se lo è meritato. Se sì la firma arriverà a cifre dei top quasi 5 milioni a stagione, in caso contrario si tratterà la cessione sulla base di 50-60 milioni cash e si affonderà il colpo sul sostituto, Berardi.

Chi lo status da top lo ha acquisito da tempo è Milinkovic-Savic. Il serbo, classe ’95, è il centrocampista più completo e decisivo della Serie A. La sua ultima stagione (doppia cifra di gol e assist) è stata la normale evoluzione del calciatore che da 7 anni vive un crescendo continuo. La superiorità tecnica e fisica con cui scende in campo il 21 biancoceleste è disarmante. Sarri lo vorrebbe trattenere sacrificando Luis Alberto, ma sa che la cessione del Sergente riempirebbe le casse biancocelesti. Base d’asta 80 milioni di euro. Il serbo non spinge per andare via ma vuole giocare la Champions, e quindi lascerebbe la Lazio solo per un top team ma ha detto no al rinnovo del suo contratto che scade nel 2024. Al momento però nessuna big d’Europa ha bussato alla porta cara di Lotito e quindi il mercato della Lazio è arenato al vorrei ma non posso e le necessità della squadra sono molte dal portiere, al restyling della difesa. Se Milinkovic restasse la Lazio si assicurerebbe ancora le prestazioni di un calciatore top ma il rischio di giocare un’altra stagione nell’anonimato è più che concreta.

Zaniolo e Milinkovic, sono sulla bocca di tutti, entrambi obiettivi della Juventus, oggetti del desiderio di diversi club italiani col Milan che segue il 22 giallorosso con attenzione e ha effettuato dei sondaggi andati a vuoto (20-25 milioni più Rebic o Saelemaekers) e stranieri con le inglesi in prima fila, ma non trovano il modo di lasciare la Capitale del pallone. Tutti li vogliono ma nessuno li prende, sia per le valutazioni dei rispettivi club, sia per i contratti in scadenza, ergo cartellini che saranno valutati al ribasso. Zaniolo e Milinkovic, due big di Roma e Lazio che nel bene o nel male decideranno le sorti delle due formazioni capitoline che a loro volta dovranno decidere se privarsi di due simboli per diventare ancora più competitive ma anche tenendo conto del rischio di restare con un pugno di mosche in mano perdendo (nel 2024) due giocatori importanti (e relativi incassi) a parametro zero.