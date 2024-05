Zaniolo contro Tiago Pinto: il messaggio al veleno dell'ex calciatore della Roma

La Roma ha in Florent Ghisolfi il suo nuovo direttore sportivo. Il francese ex Nizza prende il posto del dimissionario Tiago Pinto che ha lasciato Trigoria fra luci e ombre. Il portoghese avrà la sua nuova casa in Inghilterra al Bournemouth. Alla notiza del nuovo incarico dell'ex ds romanista non è mancato il commento di Nicolò Zaniolo che sui social ha voluto togliersi qualche sassolino nei confronti del dirigente lusitano.

"Tempo al tempo, tutto torna" - ha commentato Zaniolo su una storia Instagram riportando una vecchia frase di Tiago Pinto quando stava lavorando alla cessione dell'ex calciatore della Roma. "Se decido di andare via e vedo che mi vogliono solo Bournemouth e Galatasaray, bisogna farsi qualche domanda" - aveva pronunciato il portoghese riferendosi al poco mercato che aveva l'esterno italiano che aveva chiesto la cessione. Alla fine al Bournemouth andrà proprio il dirigente per la "vendetta" di Zaniolo che non ha perso occasione di sottolineare l'andamento della carriera del ds che lo scorso gennaio ha guidato la campagna acquisti invernale della Roma prima di fare le valigie da Trigoria.

Zaniolo, ancora di proprietà del Galatasaray ha giocato l'ultima stagione in prestito in Premier League ma all'Aston Villa collezionando 25 presenze 2 gol in campionato (39 e 3 reti in tutta la stagione, ndr) e rimediando un infortunio che lo ha escluso automaticamente dall'Europeo.