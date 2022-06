Zaniolo-Roma, tutto come programma La Roma ora storce il naso. Le ultime dichiarazioni di Zaniolo non sono piaciute all’ambiente romanista e ora la cessione del numero 22 è sempre più concreta.

Ogni giorno può essere quello buono, con l’offerta giusta. Zaniolo può lasciare la Roma. Le ultime dichiarazioni del calciatore non sono piaciute alla Roma che ora pensa al futuro senza di lui.

Zaniolo vuole una grande squadra e considera la Roma tale evidentemente solo in parte. Questa è la visione del giocatore a cui l’interesse di Milan e Juventus fa piacere e che lo fa allenare “ancora più motivato per dimostrare che sia giusto essere accostato a questi top club”. E fra un allenamento e l’altro, Zaniolo aspetta perché "la vita è imprevedibile, in futuro non si sa mai cosa succede”. Frasi, parole simili a quelle dette da Tiago Pinto al termine della scorsa finestra di mercato che non poteva garantire il futuro giallorosso del 22. Già lì si poteva immaginare il futuro che ora è presente. Avvicinarsi alla scadenza di contratto, 2024, senza un rinnovo è pericoloso.

Il gol contro il Feyenoord che ha regalato alla Roma la Conference League, il primo titolo Uefa dei giallorossi, rappresenta la fine di un cerchio. La Roma aveva sempre puntato su Zaniolo, da quando era uno sconosciuto, a quando ha abbattuto il Porto in Champions ma anche durante i brutti infortuni e la rinascita, lenta e in realtà poco completa. Con quel trofeo Zaniolo ha pagato il suo debito con la Roma.

Il gol di Tirana ha in parte riscattato la sua stagione deludente. Non ci si aspettavano 30 gol ma nemmeno 8 (di cui 5 in Conference League e tre in una sola partita). Da Zaniolo si aspettava partecipazione in campo e invece è stato, spesso, quasi sempre, un solista nervoso, nell’organico romanista. Ma soprattutto in molti si aspettavano poche semplici parole: “Voglio restare qua”. Bastava questo. Un messaggio ai tanti tifosi che sempre si sono schierati con lui e lo hanno difeso anche quando difenderlo era mossa azzardata. “Tempo fa gli parlai e gli diedi qualche consiglio, però non so se l'abbia recepito o meno se dovesse rimanere alla Roma capirebbe l'importanza di questa maglia e onorerebbe i tifosi. Quest'anno hanno fatto qualcosa di diverso e io metterei davanti a tutto il rispetto nei confronti dei tifosi". Parole di Francesco Totti.

Per Zaniolo la Roma è una tappa di passaggio, un trampolino per un grande club, tutto il contrario di quello che pensa e dichiara a gran voce capitan Pellegrini. E allora, come detto tempo fa, il divorzio fra Roma e Zaniolo è la mossa giusta per tutti. Ovviamente senza svendere un talento grezzo del calcio italiano.

Zaniolo è forte, ma deve dimostrare di essere un top impresa ancora più ardua dopo due gravi infortuni. Ci riuscirà? La Roma è entrata nell’ottica della cessione senza giustamente regalare un suo calciatore. 50-60 milioni di euro renderebbero felici tutti. I giallorossi con quel tesoretto si garantirebbero una bella e importante plus valenza e si avvicinerebbero al sogno Cristiano Ronaldo, uno che campione lo è veramente oppure si regalerebbero Berardi o anche un Dybala che ancora non firma con l’Inter. Zaniolo dal canto suo realizzerebbe il suo sogno di giocare per un “top club”.

Zaniolo-Roma è stato bello, ha fatto sognare ma vale la pena tenere in squadra un calciatore che desidera vestire altre maglie e che lo dichiara apertamente e che per restare chiede un ingaggio da top player?