As Roma: sirene spagnole per Zaniolo

Continua il trend negativo di Nicolò Zaniolo. Il classe 1999 non riesce ad incidere, con la Roma non sono previsti appuntamenti per il rinnovo e dalla Spagna spunta l'Atletico Madrid che monitora la sua situazione.

Zaniolo flop

Un solo gol in campionato, due considerando l'Europa League. Questo il magro bottino di Zaniolo nelle 16 presenze stagionali accumulate fino ad oggi. Il classe '99 anche a San Siro contro il Milan ha deluso, ha rimediato il suo quarto giallo in campionato (in 13 partite) ed è stato tolto dalla mischia prima del novantesimo e prima della rimonta romanista. Un gioco solitario quello di Zaniolo nella sua continua "battaglia" contro i difensori avversari che si conclude continuamente in una palla persa. E il rinnovo adesso è sempre più lontano.

Roma niente rinnovo

Le sue prestazioni negative stanno facendo riflettere molto in casa Roma. La dirigenza giallorossa non ha programmato nessun incontro col calciatore per discutere del rinnovo. Zaniolo ha un contratto in scadenza con i giallorossi nel 2024 e per rinnovare chiede 4 milioni di euro a stagione in virtù della valutazione (50-60 milioni di euro) che la Roma ha fatto di lui la scorsa estate. Il club capitolino non intende accontentare Zaniolo a quelle cifre e aspetta risposte positive dal campo prima di trattare il rinnovo.

L'Altetico Madrid su Zaniolo

In Italia su Zaniolo era molto forte la Juventus (con cui aveva già un accordo) ma i problemi extracampo dei bianconeri frenano e non poco la trattativa. Sul 22 giallorosso anche il Milan. La pista rossonera resta viva e legata al rinnovo di Leao. Senza rinnovo del portoghese, Maldini è pronto a gettarsi sull'attaccante romanista. All'estero Zaniolo piace al Tottenham di Conte suo grande estimatore e Atletico Madrid. Gli spagnoli stanno cedendo Joao Felix in Premier League e intascheranno a fine stagione oltre 60 milioni di euro. Un tesoretto importante che in parte sarà reinvestito per rifare il look dell'attacco del Cholo. I colchoneros hanno già avuto un sondaggio con l'entourage di Zaniolo, che non ha chiuso le porte.