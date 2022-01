Zagarolo Sports Academy, Della Corte: “Società ambiziosa"

Zagarolo (Rm) – E’ una delle giovani protagoniste dello Zagarolo Sport Academy nel campionato di serie D femminile che la società, per una sua precisa politica, ha voluto affrontare con l’intero gruppo Under 16. Sara Della Corte, martello classe 2007, analizza questa esperienza: “Per tutte noi si tratta praticamente del primo campionato regionale “tra i grandi” e indubbiamente stiamo affrontando delle avversarie di buon livello. Dobbiamo cercare di non buttarci giù alle prime difficoltà e lottare anche nei momenti più duri. Se questo aspetto si può allenare? Dobbiamo pretendere il massimo da noi stesse. Affrontare un campionato come la serie D femminile alla nostra età può essere una esperienza preziosa, ma va vissuta al meglio e comunque non dobbiamo accontentarci di fare “solo” buone partite, ma anche di strappare qualche risultato positivo. La salvezza è complicata, ma dobbiamo pensare partita dopo partita”. E’ normale che nella categoria di competenza, ovvero l’Under 16, le ragazze dello Zagarolo Sports Academy soffrano di meno: “Quando affrontiamo le pari età le cose vanno meglio. Ma riusciamo anche a tirare fuori quel carattere che in serie D latita, come accaduto ad esempio nella recente partita col Volleyro’ in cui eravamo sotto 2-0 e poi abbiamo vinto la tie-break”. La Della Corte è un prodotto purissimo della pallavolo di Zagarolo: “Ho cominciato a giocare qui dall’età di quattro anni. Mia mamma voleva che facessi uno sport di squadra e da quando l’ho conosciuto, non l’ho abbandonato più. Sono di Zagarolo e quindi per me giocare qui è come stare in una seconda casa. La nuova società, subentrata in estate, è sicuramente organizzata e ha progetti ambiziosi per il futuro: cura molto l’aspetto della comunicazione e ha allestito uno staff composto da tecnici di buona esperienza come Giorgio Lococo e Dario De Notarpietro che ci seguono con serie D e Under 16”. Il sogno di Sara è comune a molte altre ragazze: “Arrivare il più in alto possibile nel mondo della pallavolo e magari giocare un campionato nazionale con questo club”.