Nasti-Zaccagni e lo stadio Olimpico affittato per annunciare il sesso del loro bambino

Nastro azzurro in casa biancoceleste: Mattia Zaccagni diventerà papà. L'annuncio da parte di Chiara Nasti, compagna dell'ala laziale, era arrivato settimane fa e Zaccagni aveva già esultato "col pancione" dopo il gol contro lo Spezia, ma all'Olimpico è arrivata la festa per scoprire il sesso del bambino.

La festa dell'Olimpico

Zacccagni e compagna hanno svelato il sesso del bambino allo Stadio Olimpico, affittato per l'occasione. Il momento della scoperta del sesso del nascituro è stato progettato attentamente: Zaccagni calcia in porta sotto la Nord, il pallone si insacca in rete e via all'esplosione di coriandoli azzurri, "it's a boy" è apparso sul maxischermo che si illuminato ufficializzando che sarà un maschietto il figlio della coppia. La festa è poi proseguita in campo, dove erano presenti parenti, compagni di squadra con rispettive consorti (come Immobile e Luis Alberto) e il presidente Lotito con tanto di maglia Zaccagni Jr. Il ricevimento è proseguito nella sala hospitality della Tribuna Montemario con pupazzi giganti, dolcetti rosa e celesti come anche i palloncini.

Una festa in grande per la coppia Zaccagni-Nasti in pieno stile USA, il gender reveal party che tanto sta spopolando negli Stati Uniti e adesso anche in Italia.