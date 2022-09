Women's Champions League: la Roma pesca lo Sparta Praga

L'urna di Nyon ammicca alla Roma Femminile e le regala un sorteggio benevolo per il secondo turno della Women's Champions League. Le giallorosse di Spugna, che hanno battuto il Pomigliano nella prima giornata di Serie A, in Europa hanno pescato lo Sparta Praga evitando insidie molto più pericolose.

Il percorso della Roma in Champions e il sorteggio

La Roma affronta per la prima volta nella sua storia la Champions League grazie al secondo posto conquistato in Serie A nella scorsa stagione. Nel primo turno le giallorosse hanno eliminato prima il Glasgow per tre a uno trascinate da Glionna (doppietta e assist) e poi hanno sconfitto il Paris ai calci di rigore grazie alla parata di Ceasar. La vittoria ha permesso alla Roma di accedere al turno successivo e al sorteggio dove è stata inserita nel percorso piazzate. Essendo al loro primo anno in Champions League avevano il ranking più basso del gruppo e per questo inserite come non teste di serie. Le giallorosse sono state fortunate però nel pescare lo Sparta Praga perchè hanno evitato top team come Psg, Real Madrid, Arsenal e Bayern Monaco.

Quando e dove si gioca

Contro lo Sparta Praga sarà una doppia sfida fra andata e ritorno, con la vincitrice che avanzerà alla fase a gironi. Il match di andata fra si giocherà in Repubblica Ceca il 20 o il 21 settembre mentre il ritorno si giocherà a Roma (il 28 o il 29 settembre) al Tre Fontane lo stadio di casa delle giallorosse. Non verrà aperto l'Olimpico per la sfida europea delle ragazze giallorosse.

Le parole di Spugna

Sui canali ufficiali della Roma, mister Spugna ha commentato così il sorteggio: "A questo punto della competizione sarebbe stato complicato affrontare qualsiasi squadra ma, rispetto alle altre che avremmo potuto pescare, sicuramente lo Sparta Praga è quella che si conosce meno, anche se ha parecchie calciatrici che giocano con la nazionale della Repubblica Ceca. È un momento del torneo nel quale qualsiasi avversaria presenta delle insidie e le due partite saranno di altissimo livello. Dal canto nostro metteremo ulteriore esperienza internazionale, ma proveremo a stare dentro alla competizione fino alla fine. L’obiettivo è provare con tutte noi stesse ad arrivare ai gironi, sarebbe un traguardo unico”.

Focus sulle avversarie

Lo Sparta Praga, nonsotante sia stato un sorteggio fortunato, non è squadra da sottovalutare. La formazione di Praga ha vinto 3 degli ultimi cinque campionati della Repubblica Ceca, 21 gli scudetti vinti in totale. Lo Sparta è avversario temibile perchè vanta una lunga partecipazione in Champions dove nel 2005/2006 ha raggiunto i quarti di finale, suo miglior risultato. Nella rosa dello Sparta attenzione a Lucie Martínková attaccante classe 1986, primatiste di presenze (oltre le 100) con la nazionale della Repubblica Ceca.