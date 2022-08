Tegola Roma: Wijnaldum infortunato torna nel 2023. Emergenza a centrocampo per Mou

Un fulmine a ciel sereno a Trigoria. La Roma perde Wijnaldum per un gravissimo infortunio in allenamento causa frattura della tibia per l'olandese. Emergenza centrocampo per Mou alla ricerca di un nuovo centrocampista.

L'infortunio di Wijnaldum

Wijnaldum dopo il bagno di folla a Ciampino e allo Stadio Olimpico, dopo i primi minuti giallorossi nella vittoria di Salerno sperava di partire dal primo minuto oggi contro la Cremonese ma durante l'allenamento pomeridiano di domenica 21 agosto, Wijnaldum ha riportato un grave infortunio. L'olandese infatti ha rimediato la frattura della tibia destra in uno scontro presumibilmente con Felix Afena-Gyan (il ghanese è stato vittima poi sui social di una serie di attacchi, sgradevoli, da parte dei tifosi giallorossi). Lo scontro avrebbe mandato su tutte le furie Mourinho. La frattura dell'olandese è composta e le alternative per il centrocampista sono due: l'operazione e stop di due mesi e mezzo oppure la terapia conservativa e stop di 3-4 mesi e al giocatore sarebbe applicato un gesso. Dopo un consulto con Psg e l'Olanda, il giocatore è propenso all'operazione (possibile già oggi a Villa Stuart) ma si attende il consulto col medico di fiducia dei Friedkin, Ahlbaumer della Klinik Gut di St.Moritz con cui i giallorossi hanno un accordo dal 2021 per una serie di confronti periodici tra lo staff sanitario del Club e gli specialisti della Klinik Gut per la condivisione di informazioni e pratiche di successo sulla prevenzione degli infortuni, sui protocolli di recupero degli atleti. Wijnaldum difficilmente recupererà per il Mondiale ma in ogni caso l'olandese tornerà a disposizione di Mourinho soltanto nel 2023.

Emergenza centrocampo

L'infortunio di Wijnaldum è una brutta botta per il centrocampo della Roma. Mourinho adesso resta con 4 centrocampisti a disposizione: Cristante, Matic, Pellegrini e il giovane Bove. Un centrocampo ridotto all'osso per affrontare 20 partite (14 di campionato più 6 di Europa League). Le tempistiche e la gravità dell'infortunio di Wijnaldum ricordano quello di Emerson che appena acquistato dalla Roma si infortunò saltando tutta la prima parte di stagione, tornando e diventando però protagonista nella cavalcata scudetto del 2001. La tegola Wijnaldum rende corta la coperta della Roma che in queste ore sta valutando di intervenire sul mercato per rimediare a questo infortunio shock.

I nomi per sostiuire Wijnaldum

Ore calde per decidere come agire. La Roma sta valutando già diversi nomi per sopperire alla lunga assenza di Wijnaldum. Torna di forza il nome di Frattesi ('99). Il romano del Sassuolo aveva già l'accordo con la Roma sulla base di un quinquennale a 2 milioni di euro ma i giallorossi non trovarono l'accordo con i neroverdi. Trattare col Sassuolo è difficile anche perchè il club emiliano ha già ceduto due pezzi da novanta come Raspadori e Scamacca. Restando in Serie A la Roma monitora la situazione Lukic ('96) in rottura col Torino e che ha perso la fascia da capitano. Piace anche Schouten ('97) del Bologna che potrebbe rientrare in uno scambio con Shomurodov. Fra gli svincolati occhi su Grillitsch ('95) già da tempo nel mirino dei giallorossi. Il jolly però la Roma lo potrebbe pescara in casa Psg. Infatti sono tanti i giocatori in uscita dal club francese: Paredes ('94) è vicino alla Juventus, Gueye ('89) ed Herrera ('89) valutano la rescissione dei rispettivi contratti con i parigini.