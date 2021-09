Il Maccarese si ripete e supera all'esordio il Fiumicino nel derby di Eccellenza

Vittoria convincente per il W3 Maccarese, che bissa il successo del primo turno di Coppa Italia Eccellenza contro il Fiumicino prendendosi i primi tre punti in campionato nel girone A. Come successo nella sfida di coppa chi parte meglio è il Maccarese, che trova subito il gol con La Rosa al primo centro stagionale. La partita però si complica subito per i padroni di casa, che addormentano troppo il ritmo e si fanno trovare impreparati su una sortita in area del Fiumicino, che pareggia i conti dal dischetto. Al rientro dagli spogliatoi il Maccarese ha tutto un altro piglio e trova il vantaggio decisivo con il gol del "veterano" Bernardi, che bagna la prima di campionato con un gol fondamentale.

Da segnalare sicuramente l'impatto di Matteo Troccoli, che usato come arma dalla panchina ha un impatto incredibile sulla partita. Troccoli si guadagna infatti il rigore del 3-1 trasformato da Mazzesi che indirizza in maniera definitiva la partita nelle mani del Maccarese. L'altro fratello Troccoli, Mirko, è anche lui bravo a guadagnare il rigore con una percussione offensiva, ma questa volta Mazzesi si fa ipnotizzare da Molonna. Tra i migliori della partita sicuramente anche il giovane 2003 Lo Monaco, protagonista sulla fascia destra. Tre punti quindi per la Maccarese e una grossa iniezione di fiducia in vista della prossima, in casa del Civitavecchia Calcio.