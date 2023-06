Tempo di rinnovi per la W3 Maccarese, che rinnova il suo centrocampo per un altro anno confermando in squadra Matteo Troccoli, arrivato al quinto anno con la squadra laziale, e Daniele Tisei. Anche Tisei è di lungo corso, ormai al quarto anno con la W3. Entrambi saranno conferme di valore per una squadra che punta a fare bene nella prossima stagione di Eccellenza Lazio.