W3 Maccarese, Stefano Manelli non è più il tecnico della prima squadra

Cambia la panchina della W3 Maccarese, che annuncia la separazione dal suo tecnico Stefano Manelli. Un addio di peso per la società laziale, che vedeva da cinque anni Manelli sulla panchina e nove includendo anche quattro stagioni da calciatore. L'anno scorso Manelli aveva sfiorato la promozione in D, sfuggita ai playoff con il Livorno. "Dalla terza categoria alle soglie della serie D. 9 anni di successi, di campionati vinti, di categorie scalate, di emozioni forti. Siamo cresciuti insieme Mister, dopo 9 anni di cui 5 in panchina si separano consensualmente le nostre strade. Grazie di tutto Stefano!!!! ad maiora!".