W3 Maccarese - SSA Rieti, decisi luogo e data dello spareggio per la Serie D

Sarà al Tre Fontane l'atto decisivo della stagione 2023-2024 per il girone A di Eccellenza Lazio. La LND Lazio ha reso noto tramite un comunicato ufficiale che la sfida decisiva tra W3 Maccarese e SSA Rieti si giocherà alle 10.45 di domenica all'EUR, con in palio un posto in Serie D per la vincitrice.

Il comunicato della LND

Lega Nazionale Dilettanti W3 Maccarese SSA Rieti LND Lazio Dopo una riunione con i dirigenti delle due società e stato definito il campo che ospiterà la gara di spareggio per la promozione diretta in serie D del girone A di eccellenza tra W3 Maccarese e Amatrice Rieti. Si giocherà domenica prossima allo stadio Tre Fontane di Roma con inizio alle ore 10.45. Nei prossimi giorni saranno definite le modalità di acquisto (esclusivamente on line) dei biglietti d’ingresso.