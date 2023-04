W3 Maccarese, si dimette il DG Valentini

W3 Maccarese comunica di aver ricevuto le dimissioni del DG Roberto Valentini, che lascia l’incarico per sopravvenute nuove sfide personali che lo vedranno molto impegnato nei prossimi mesi. La società tutta ringrazia Roberto per l’impegno profuso in questi due anni di avviamento, restano intatti i rapporti di stima ed amicizia con la società che sicuramente continueranno ad essere coltivati negli anni a venire. In bocca al lupo per la tua nuova sfida Roberto!

[comunicato stampa W3 Maccarese]