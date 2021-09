La W3 Maccarese supera l'Ottavia e passa il turno di Coppa Italia

Ottima partita per la squadra del litorale che scatena il suo attacco e si regala il pass per gli ottavi

Tanti gol stamattina al Darra di Maccarese, in cui si sono sfidate i padroni di casa del W3 Maccarese e gli ospiti dell'Ottavia. Un test sicuramente probante per entrambe, che si sfideranno nuovamente nel girone A di Eccellenza laziale. Ad aprire le marcature è proprio la Maccarese, che dopo 40 minuti intensi di studio da parte di entrambe le squadre trova i gol al 43' con Ciorciolini che in acrobazia supera Lori. Quando tutto però sembra portare all'1-0 fino all'intervallo ci pensa l'Ottavia a rovinare la festa. Il gol di Toscano su cross di Murri allo scadere del primo tempo riequilibra i conti e manda entrambe le squadre all'intervallo sulla parità.

Al rientro dagli spogliatoi è tutta un'altra W3, che si rimette in carreggiata sin da subito imponendo il suo dominio territoriale sulla partita. L'Ottavia riesce comunque a rendersi pericolosa in area e sfiora il vantaggio, ma la beffa arriva da Russo, che sigla il gol del 2-1 al 4' minuto del secondo tempo. Gli ospiti però non perdono la pazienza e si rimettono a giocare con ordine, trovando di nuovo la parità con Vendetti al 27'. Il nuovo pareggio però sveglia definitivamente i padroni di casa, con Tisei (ex della partita) che trasforma senza problemi il rigore assegnato dall'arbitro. A quel punto la partita si mette in discesa per la Maccarese, che dilaga al 39' con il gol di Michele Troccoli, che insieme al fratello è stato decisivo con il suo ingresso dalla panchina. Il Maccarese vola quindi agli ottavi della competizione, mentre da domenica sarà già tempo di campionato, con Ottavia-Astrea e W3 Maccarese-Fiumicino.

W3MACCARESE: Fasolino, Pieri, Starace (9'st Ma. Troccoli), Pellegrino, Tisei, Ciorciolini, Damiani (44'st Larosa), Di Giovanni (22'st Mi. Troccoli), Russo (34'st Montalbano), Dei Giudici, Lo Monaco. A disp: Provaroni, Bernardi, Panerai, Antonini, Tosti. All. Stefano Manelli

OTTAVIA: Lori, Tedeschi, Vendetti, Rubino, Petricca (33'st Francaviglia), Cervini (16'st Ferruzzi), Murri (8'st Geracitano), Paloni, Gramaccioni (25'st Casella), Laureti (9'st Petrini), Toscano. A disp: Cecchetti, Gubinelli, Flore, Chinche Gomez. All. Giuseppe Porcelli (squal., in panchina Romano Silvestrini)

ARBITRO: D'Anelli di Ciampino

ASSISTENTI: Petrella di Albano e Pepe di Ciampino

MARCATORI: 43'pt Ciorciolini (W); 45'pt Toscano (O); 4'st Russo (W); 27'st Vendetti (O); 32'st rig. Tisei (W); 39'st Mi. Troccoli (W)

NOTE: Spettatori 100 circa. Ammoniti: Cervini, Toscano, Lo Monaco, Dei Giudici, Rubino, Petricca, Ferruzzi. Angoli: 2-1. Recupero: 0'pt; 5'st