W3 Maccarese, è Francesco Colantoni il nuovo tecnico della prima squadra

Non ha perso tempo la W3 Maccarese, che dopo la separazione con lo storico allenatore Stefano Manelli ha deciso di virare su Francesco Colantoni, annunciato così sulla pagina ufficiale del club. "W3 Maccarese comunica con piacere di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Mister Francesco Colantoni. Mister Colantoni, ex calciatore professionista con centinaia di presenze tra professionisti e serie D, è reduce dall’esperienza vincente a Ostia con la Juniores nazionale ed ha già dimostrato le sue doti la scorsa stagione a Tivoli in serie D. Allenatore giovane, innovativo e molto preparato, avrà il compito di continuare nel percorso ambizioso e di crescita intrapreso in questi anni dalla W3. Benvenuto Mister! Buon Lavoro!!!!".