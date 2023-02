W3 Maccarese, arriva un ex Viterbese per la difesa

Non si ferma il mercato delle squadre di Eccellenza Lazio, con la W3 Maccarese, impegnata nel girone A, che ha chiuso l'acquisto di Nicolò Romeo, difensore classe 2004 con un passato nella Viterbese e in arrivo dall'Ostiamare. "Nuovo ingresso per la W3 Maccarese si tratta del classe 2004 Nicolò Romeo, ex Viterbese in arrivo dall’Ostiamare, che ringraziamo per aver supportato la complessa operazione! Daje Nicolò!"