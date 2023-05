W3 Maccarese, arriva il rinnovo per due giovani della prima squadra

Due rinnovi, anche se uno di un prestito, in casa W3 Maccarese. A prolungare la loro permanenza sono i classe 2003 Vittorio Lo Monaco e Federico Madeddu, di proprietà del Trastevere, annunciati così dalla società laziale. "Rinnovo anche per i classe 2003 Vittorio Lo Monaco, esterno al terzo anno in W3 e per Federico Madeddu, centrocampista confermato per la seconda stagione consecutiva. Si ringrazia il Trastevere per aver agevolato quest’ultima operazione!".